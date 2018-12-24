Perdeyi 3 puanla kapattı

Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor ilk yarı defterini Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yenerek kapattı. Ligde altı haftadır kaybetmeyen bordo-beyazlı ekip güçlü rakibi karşısında oyuna hızlı başladı. Birinci dakikada Gökhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Büyük şok yaşayan Balıkesir Baltok, dakikalar 11'i gösterdiğinde Selim Ilgaz
ile ikinci vurgunu yedi: 2-0. Ataklarını kesmeyen ev sahibi takım Caner
ile 37. dakikada farkı üçe taşıyan golü buldu: 3-0. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci 45 dakikada defans ağırlıklı bir oyun ortaya koyan Hatayspor yine de kontrolü elinden bırakmadı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Hatay üç puanı üç golle almayı başardı. SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK SEVINÇ VARDI
Galibiyet sevincini taraftarıyla paylaşan ev sahibi takımda teknik direktör İlhan Palut, "Çok güzel bir futbol ortaya koyduk. Güçlü bir rakip ile karşı karşıya geldik. Ligin ikinci yarısında da çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Soyunma odasındaki sevinç görülmeye değerdi.