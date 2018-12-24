Perdeyi 3 puanla kapattı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor ilk yarı defterini Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yenerek kapattı. Ligde altı haftadır kaybetmeyen bordo-beyazlı ekip güçlü rakibi karşısında oyuna hızlı başladı.Büyük şok yaşayan Balıkesir Baltok, dakikalar 11'i gösterdiğindeile ikinci vurgunu yedi: 2-0. Ataklarını kesmeyen ev sahibi takımile 37. dakikada farkı üçe taşıyan golü buldu: 3-0. İlk yarı bu skorla bitti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Hatay üç puanı üç golle almayı başardı.Galibiyet sevincini taraftarıyla paylaşan ev sahibi takımda teknik direktör İlhan Palut, "Çok güzel bir futbol ortaya koyduk. Güçlü bir rakip ile karşı karşıya geldik. Ligin ikinci yarısında da çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Soyunma odasındaki sevinç görülmeye değerdi.