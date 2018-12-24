Şimşek evinde gülmüyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarı son hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında konuk ettiği lider Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup oldu. 5 Ocak Fatih Terim Stadı, yine tarihi günlerinden birini yaşadı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, 90 dakika boyunca takımlarına destek oldu. Düello şeklinde geçen karşılaşma nefes kesti. İlk dakikada Adana Demirspor Berk'in kafasıyla 1-0 öne geçti. 41'de Gençlerbirliği Nadir ile skoru eşitledi: 1-1. İkinci devreye hızlı başlayan konuk ekipte Nobre 65'te durumu 2-1 yaptı. Ataklarını kesmeyen Gençlerbirliği'nde Nadir yine sahneye çıktı 70. dakikada takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü attı: 3-1. Adana Demirspor'dan Berk güzel şutu ile takımının ikinci golünü attı: 2-3. Karşılaşma Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle sona erdi.