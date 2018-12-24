Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 16 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'detarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, dün sabah saatlerinde merkeze bağla Gölcük beldesinde meydana geldi. Patates hasadında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Bayram yönetimindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı, bir evin duvarına çarptı. Feci kazada, tarım işçilerinden Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.