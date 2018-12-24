Tekvandocu Özge hedef büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

İspanya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 14 yaşındaki milli sporcu Özge Özbey, gelecek yıl kariyerine dünya şampiyonu unvanını eklemeyi istiyor. Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marina d'Or bölgesinde 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 51 kiloda üçüncülük kürsüsünde yer alan Özbey, gelecek yıl hedefleri için çalışmalara başladı.Özge, çalışmalarını sürdürdüğü Edip Buran Spor Salonu'nda gazetecilere açıklamasında, 10 yaşında başladığı tekvando branşında bugüne dek katıldığı organizasyonlarda birçok başarıya ulaştığını söyledi.