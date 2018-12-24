Türkiye’nin sayılı öğretmenevlerinden biri

BUGÜN NELER OLDU

Uzunyıllar Ordu Caddesi üzerindeki binada hizmet veren ve geçen yıl İstasyon Meydanı yakınlarında bulunan Nezihe Yalvaç Turizm Uygulama Oteli'nin yerine taşınan Adana Öğretmenevi'nde bir yıl içinde yaşanan büyük değişim görenleri hayrete düşürüyor. Değişimin sadece fiziksel olmadığını belirten öğretmenevinin konukları, "En önemli değişiklik hizmet anlayışında olmuş. Zihniyet değişince doğal olarak diğer değişimlerde yaşanmış" dedi. Müdürlüğünü Güven Güvener'in yaptığı Adana Öğretmenevi, kısa sürede Türkiye'nin sayılı öğretmenevleri arasına girmeyi başardı. Adana Öğretmenevi'nin Ekim 2017 yılında taşındığı yeni binanın başta bakımsız olan dış cephesi değiştirilirken içinde de çok önemli değişikliklere gidildi. Tüm bunlar için devletin kasasından bir kuruş çıkmayıp tüm masraflar öğretmenevinin elde ettiği gelirden karşılandı. Kısa sürede gerçekleşen büyük değişimle Adana Öğretmenevi, Türkiye'deki 440 öğretmenevi arasında en üst sıralara çıkmayı başardı. 31 odalı ve 100 yataklı Adana Öğretmenevi, 5 yıldızlı otel konforunda verdiği hizmetle yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Artık öğretmen ve kamu personelinin yanında tüm vatandaşlara da hizmet veren Adana Öğretmenevi, 56 kişiye de istihdam alanı yarattı. Ayrıca öğretmenevinde bulunan düğün salonu vatandaşlara da hizmet vermekte.