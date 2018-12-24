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Vali Demirtaş Pozantı’da esnaf ile buluştu

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Vali Demirtaş Pozantı’da esnaf ile buluştu
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Pozantı ilçesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında öncelikle Pozantı Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Demirtaş, burada Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve çalışanlar tarafından karşılandı. İlçenin genel durumu, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Kaymakam Sarıdoğan'dan bilgi alan Vali Demirtaş, Adana' nın güzel ilçelerinden biri olan Pozantı'ya yapılacak kamu hizmetlerinin kendileri ve Pozantılı hemşehrileri için çok önemli olduğunu ifade ederken yapılacak çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti. Vali Demirtaş, ilçenin genel durumunu değerlendirdiği ziyarette, Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ardından Pozantı esnafıyla buluşan Vali Mahmut Demirtaş, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnafın gösterdiği yoğun ilgi ve misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyan Vali Demirtaş, esnafla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdiğini ve esnafın taleplerinin takipçisi olacağını belirterek ziyaretini sonlandırdı.
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Vali Demirtaş Pozantı’da esnaf ile buluştu
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