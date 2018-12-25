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7’den 70’e kadınlar için tekvando kursu

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018
7’den 70’e kadınlar için tekvando kursu
ERDEMLI Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü, Erdemli Spor Salonunda erişkin kadınlara yönelik ilk kez tekvando kursu açtı. Çoğunluğu lisede okuyan genç kızlardan oluşan kursa ev hanımı, çalışan ve esnaf anneler de eşlik ediyor. ASO Müdürü Ahmet Ateş, kurum olarak talep edilen, mesleki, sanatsal ve kültürel kurslardan sonra Mersin genelinde Erdemli ilçesinde ilk kez 'Erişkin Kadınlara' yönelik savunma sporlarından olan tekvando kursu açtıklarını söyledi. Tekvando Antrenörü ve milli hakem Sezen Boyar nezaretinde gerçekleşen kursların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Ateş, "Haftanın üç günü 25 kadınımız kursta sportif etkinliğe katılıyorlar. Kızlarını savunma sporu olan tekvandoya getiren anneler de kızlarıyla spora katıldıklarını gördük. Kursiyerlerimizin içinde esnaf da var çalışan memur anneler de var. Kızları ile annelerin de spor yapmaları bizleri ayrıca sevindirdi" dedi.
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7’den 70’e kadınlar için tekvando kursu
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