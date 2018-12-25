7’den 70’e kadınlar için tekvando kursu

BUGÜN NELER OLDU

ERDEMLI Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü, Erdemli Spor Salonunda erişkin kadınlara yönelik ilk kez tekvando kursu açtı. Çoğunluğu lisede okuyan genç kızlardan oluşan kursa ev hanımı, çalışan ve esnaf anneler de eşlik ediyor. ASO Müdürü Ahmet Ateş, kurum olarak talep edilen, mesleki, sanatsal ve kültürel kurslardan sonra Mersin genelinde Erdemli ilçesinde ilk kez 'Erişkin Kadınlara' yönelik savunma sporlarından olan tekvando kursu açtıklarını söyledi. Tekvando Antrenörü ve milli hakem Sezen Boyar nezaretinde gerçekleşen kursların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Ateş,dedi.