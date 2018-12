Başkan Can: Bizim işimiz belediyecilik

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Yıl Sonu Hizmet Bilgilendirme " toplantısı Belediye Başkanı Şevket can tarafından yapıldı. Belediyeciliğinin mutfağından geldiklerini belirten başkan Can, "Biz bu işi biliyoruz. Biz ilkleri yapan belediyeyiz. Hepiniz bizlere inanarak güvenerek bu görevlere getirdiniz. Biz şunu başardık. 336 bin insanımızın belediye başkanı olduk. Çünkü biz siyaset yapmadık. Biz vatandaşlarımızın duasını almayı düşündük" dedi. Bugüne kadar 350 milyonluk yatırım yaptıklarını dile getiren Can, "Çünkü biz 7 gün 24 saat hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Sabah çıkıyoruz, akşam dönüşümüz belli değil. Ülkemizin geleceği için hep birlikte omuz omuza çalışmayı bizlere nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle 2019'un şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.