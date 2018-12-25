Çocuklar camide kamp yaptı

BUGÜN NELER OLDU

çocukları camiyle tanıştırmak amacıyla Emine Konukoğlu Camii'nde 2 günlük kamp düzenlendi. Aileleriyle birlikte camiye gelen çocuklar geceyi düzenlenen programlara katılarak geçirdikleri camide ertesi gün düzenlenen kahvaltı programıyla kampı tamamlandı. Temel dini bilgilerin verildiği programda farklı mesleklerden uzmanlar da katılarak çocuklarla sohbet etti. Her yıl düzenlenen kamp programının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Uzman İmam Hatip Mehmet Fırat, "Gaziantep müftülüğümüzün onanıyla düzenlediğimiz programa aileleriyle birlikte veya onların onanıyla gelen yavrularımız hem temel dini bilgileri öğreniyor hem de psikolog veya farklı meslek mensuplarının verdiği dersleri takip ederek hayata daha iyi hazırlanıyor" dedi. Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in de katıldığı programda çeşitli oyunlar ve bilgi yarışması gibi etkinlikler de düzenlendi. Duygu yönetimi, başarıya etki eden faktörler, görgü kuralları ve hadis gibi konularda bilgiler verilen programın ilk günü, 120 çocuğun 1. Dünya Savaşı öncesinde Osman Rus savaşındaki kahramanlıklarını anlatan filmin izlenmesiyle sona erdi. Geceyi camide geçiren çocuklar sabah namazının ardından verilen kahvaltı ve hadis sohbetiyle programı tamamladı.