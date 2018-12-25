Engelsiz bilişim çalışmaları ve hizmetlerin önemine vurgu

BUGÜN NELER OLDU

kuzeyinde engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan "Engelsiz Bilişim Günleri"nin altıncısı Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Center of Excellence, Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi ve Yakın Doğu Enstitüsü organizasyonuyla KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu işbirliğinde Büyük Kütüphane'de gerçekleştirilen 6. Engelsiz Bilişim Günlerine, Türkiye Cumhuriyeti Engelsiz Bilişim Platformu, KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, konu ile ilgili uzmanlar, dernekler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın da hazır bulunduğu etkinlikte, engelsiz faaliyetlerin ve bilişim teknolojilerinin engelli vatandaşların hayatındaki yeri ve önemine dikkat çekildi. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin işaret dili ile eşlik ettiği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başlayan etkinliğin açılışında, Toplumsal Araştırma Geliştirme Merkezi Eşbaşkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, Centre of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ile KKTC Başbakanlık Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit birer konuşma yaptı.