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Eski muhtar cinayetinde yeni muhtar tutuklandı

Muhtar Kemal Duyar’ın silahla vurularak öldürülmesi olayında yeni muhtar tutuklandı

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Eski muhtar cinayetinde yeni muhtar tutuklandı
OSMANİYE'NİN Kadirli ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu köyünde eski muhtar Kemal Duyar'ın, evinde silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili aralarında köyün yeni muhtarının da olduğu 2 kişi tutuklandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İlçeye bağlı Hacıhaliloğlu köyünde 3 Ağustos günü meydana gelen olayda köyün eski muhtarı Kemal Duyar, yalnız yaşadığı evin arka tarafından yaklaşıp pencereden içeri doğru tüfekle ateş açan kişi ya da kişilerce başından vurularak öldürüldü. Cinayete kurban gittiği anlaşılan Kemal Duyar olayında, 5 aydır yürütülen çalışma sonucunda aralarında köyün muhtarı ve aynı zamanda öldürülen eski muhtarın akrabası olan Semih D. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.Ş. ve E.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, köy muhtarı Semih D. cinayeti azmettirmek, Süleyman B. ise kasten adam öldürmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinde cinayet ile ilgili suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Semih D. ve Süleyman B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Eski muhtar cinayetinde yeni muhtar tutuklandı
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