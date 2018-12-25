Kaymakam Arslan müzeyi gezdi

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Sanat Merkezi'nde yer alan Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret etti. Kaymakam Arslan'a ziyareti sırasında Yakın Doğu Üniversitesi Genel Koordinatörü Görkem Bulunç ve Cumhuriyet Sergisi Küratörü ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Ergün eşlik etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde ki Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi"ni gezen Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan'a eserler hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Kıbrıs müzeyi gezen Arslan'a, müze ve eserler hakkında bilgiler aktaran Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde yer alan başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçıları olmak üzere 14 Türk Cumhuriyeti'ne ait eserlerin yer aldığını aktardı.