Minik Esma’ya çifte kalp kapakçığı

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, kalbinin sol tarafında doğuştan darlık olan, bu nedenle nefes alma güçlük çeken Esma Aykut (5), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, Türkiye'de ilk kez yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Kalp- Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, Esma'nın kalbindeki akciğerden gelen kanın pompalanan kısmında geçişi engelleyen darlıklar nedeniyle iki kalp kapakçığının değiştirildiğini söyledi. Adana'da yaşayan, 24 yıllık evli Türkan- Murat Aykut çifti, 5'inci çocukları Esma'yı nefes alma güçlüğü çekince hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esma Aykut'un kalbinde, akciğerden gelen kanın pompalanan kısmında geçişi engelleyen darlıklar olduğu saptandı. İstanbul'da kalp kapakçıklarına onarım yapılan küçük Esma'nın şikayetleri devam etti. Kalp- Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu tarafından ameliyata alınan küçük Esma'nın iki kalp kapakçığı, Türkiye'de ilk kez yapılan operasyonla değiştirildi.