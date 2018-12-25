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Odun ateşinde salep lezzeti

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Odun ateşinde salep lezzeti
KAHRAMANMARAŞ'IN ünlü dondurmacılarından Sami Kervancıoğlu, kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor. Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin makinelerde hazırlanandan çok daha lezzetli olduğunu söyledi.Tescilli Maraş dondurmasına tat ve kıvam veren Ahir Dağı'nın eteklerinde yetişen orkideden elde edilen salep, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. İnsan sağlığına da çok faydalı olan salep, ünlü dondurmacı Kervanhan'da eski usullerle pişirilip ikram ediliyor.
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Odun ateşinde salep lezzeti
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