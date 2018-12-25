Otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu

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HATAY'IN Dörtyol ilçesinde 33 yaşındaki Ahmet Ertosun, otomobilinin içerisinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu. Kışlalar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde park halinde duran bir otomobildeki kişiyi hareketsiz halde kanlar içinde gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobil içerisinde yatan şahsın başından tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Polis tarafından yapılan araştırmada ölen kişinin Ahmet Ertosun olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.