Platonik aşık tarafından defalarca bıçaklandı

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Adana'da 31 yaşındaki Serap Sağlam, iddiaya göre platonik aşkı Necdet Erdoğan Artul (35) tarafından yüzünden, kaşından, burnundan ve boynundan bıçaklandı. Artul olaydan sonra yakalanıp tutuklanırken, ölümden dönen ve 80 dikiş atılan Serap Sağlam, "Bana aniden saldırdı. Neye uğradığımı anlamadım. Daha önce de beni darp etmiş. Artık kadına şiddet dursun" dedi.Olay 11 Aralık'ta Merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sağlam'a platonik aşık olan Necdet Erdoğan Artul, genç kadının yanına yaklaştı. Artul, konuşmak istedi ancak cevap alamadı. Üzerindeki bıçağı çıkaran Artul, genç kadını çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı.Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan genç kadın yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Serap sağlam, yaşadığı olayın halen şokunu yaşıyor. Ölümden döndüğünü anlatan genç kadın, vücuduna 80 dikiş atıldığını belirterek, "Elindeki bıçakla bana saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım ancak başaramadım. Daha önce de beni darp edip, soda şişesiyle yaralamıştı. Erkek arkadaşıma beni öldüreceğini söylemiş. Bana platonik olarak aşık. Eğer cezaevinden çıkarsa yine bana saldırır çünkü kafayı bana takmış" diye konuştu.