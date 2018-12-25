Suriyeli Mahmut protez gözüne kavuştu

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Suriye'de yaşanan iç savaşta rejim uçaklarından atılan bombaların evlerine düşmesi üzerine yaralanan ve bir gözünü kaybeden Suriyeli Mahmut El Hüseyin, protez gözüne Türkiye'de kavuştu. Suriye'nin Halep kentinde Esed güçlerine ait uçaklar tarafından atılan bombaların evlerinin üzerine düşmesi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve bir gözünü kaybeden Mahmut El Hüseyin'in yardımına Sağlık Bakanlığı ve Hatay Valiliği yetişti.Küçük çocuğun tedavisinde gerekli işlemler yapılırken, gerçekleştirilen ameliyat sonrasında protez göze kavuştu. Mahmut El Hüseyin çok mutlu olduğunu ve büyünce göz doktoru olmak istediğini belirterek, "Halep'te yaşıyorduk, bir gün evde oturuyorduk. Babam bize arkadaşlarımız ile oyun oynamamızı söyledi. Daha sonra bomba yukarıdan bizim evimize düştü. Bomba atılması sonrasında abim, kardeşim öldü, annem ve babam yaralandı. Ben gözümü kaybettim. Protez taktılar. Göz doktoru olarak özellikle çocukları tedavi etmek istiyorum" dedi. Oğlunu tedavi ettirebilmek için çöplerden atık topladığını söyleyen baba Muhammed El Hüseyin, "Oğlum gözüne aynada baktıkça durumuna çok üzülüyorduk. Biz de onu böyle üzgün gördükçe daha kötü oluyorduk. Çünkü ameliyattan önce okula giderken, çocuklar korkuyorlardı, alay ediyorlardı. Parka, okula gidemiyordu. Sağ olsun Türk yetkililer durumumuzu görünce yardımcı oldular ve ameliyatı yaptırdılar. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bize kucak açan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.