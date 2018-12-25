Tarihe levha var, önlem yok

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yılların yıprattığı tarihi Antakya evleri yok olmaya yüz tutarken, yıkılmaya yüz tutmuş evler etraflarına da tehlike saçıyor. Antik kentin tüm karakteristik özelliklerini yansıtan ve bölgeye özgü sarımtırak beyaz kalker taşı ile kerpiçten yapılan tarihi öneme sahip olan Antakya evleri, etraflarına tehlike saçarken, müthiş bir görüntü kirliliği de oluşturuyor. Yayaların sıkça geçtiği bir konumda bulunan ve tehlike arz eden tarihi yapıların can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz ettiğini belirten vatandaşlar, "Eski ve bakımsız evler Antakya'da kanayan bir yara haline geldi. İlçemizde eski binaların biran önce ya restore edilmesi ya da yıkılması gerekiyor. Sanatsal değeri olmayan atıl durumda binalar var ki bunların da bir an önce yıkılıp sanatsal özelliği olan ahşap binalarında acilen restore edilmesinde fayda var" dediler.