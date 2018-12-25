Vali Gül: Kayıt dışına geçit vermeyeceğiz

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Valisi Davut Gül, kayıt dışı çalışan yerli ve yabancı işyerlerinin kısa sürede tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılacağını, yasal işlemlerini yapmayan işyerlerini kapattıracaklarını söyledi. "Göçmen Esnafların Denetlenmesini Planlama" toplantısında konuşan Vali Gül, yasalara uygun olarak çalışan esnafın mağdur olmaması ve devletin zarara uğramaması için, kayıt dışı çalışan yerlerle ilgili yasal süreçleri yerine getirmeleri amacıyla bir ekip oluşturulacağını kaydetti. Yerli ve yabancı kayıt dışı çalışan tüm iş yerlerini tespit edeceklerinin altını çizen Vali Gül, "Belirli bir süre vereceğiz. Bu süre zarfında yasal işlemlerini gerçekleştirmeyen iş yerlerini kapatacağız. Yine aynı şekilde sigortasız işçi çalıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Amacımız vatandaşımıza zorluk çıkarmak değil uyulması gereken kurallara herkesin riayet etmesini sağlamaktır" diye konuştu.