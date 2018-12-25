Vural işbaşında

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por Toto 1. Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Adana Demirspor ikinci devrede işi şansa bırakmayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural dün kulüp başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yaparak takımın son durumunu masaya yatırdı, gidecek-kalacak isimleri belirledi. Vural'ın bu hafta Belçika'ya gideceği ve önceden anlaşma sağladığı birkaç oyuncuyu Adana'ya getireceği öğrenildi.
Vural, 2 Ocak Antalya kampı startına kadar yerli yabancı tüm transferleri bitirmek istediğini söyledi. İKİNCİ YARIDA HATAYA YER YOK
Tecrübeli teknik adam, "Göreve geldiğim günden bu yana her oyuncumu gördüm, her futbolcumu oynattım. Raporu buna göre vereceğim. Adana Demirspor olarak ligin ikinci devresinde hataya asla yer vermeyeceğiz. Çünkü ikinci yarı çok zorlu geçecek"
dedi.
Vural, sezonun ikinci yarısına
yeni yapılanma içerisinde
başlayacaklarını belirterek, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağız. Kamp dönemine kadar sahada hazır bir takım görmek istiyorum. Çünkü kaybedecek bir dakikalık bile zamanımız yok. Bu taraftara verilmiş bir sözümüz var"
diye konuştu. BAŞAKŞEHİR'E KARŞI GÜLEMEDİ Kupada Başakşehir'e karşı mücadele veren Adana Demirspor, iki maçta da kazanamadı. İlk karşılaşmada 1-1'lik skorla sahadan ayrılan Şimşekler, ikinci maçta ise deplasmanda kaybetmişti.