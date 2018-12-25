Vural işbaşında

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan Adana Demirspor ikinci devrede işi şansa bırakmayacak. Teknik direktör Yılmaz Vural dün kulüp başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yaparak takımın son durumunu masaya yatırdı, gidecek-kalacak isimleri belirledi.Vural, 2 Ocak Antalya kampı startına kadar yerli yabancı tüm transferleri bitirmek istediğini söyledi.Tecrübeli teknik adam,dedi.Vural, sezonun ikinci yarısınayeni yapılanma içerisindebaşlayacaklarını belirterek,diye konuştu.