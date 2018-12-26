Anamur’da 4 kilo esrar ele geçirildi

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ANAMUR'DA Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Narkotimleri, yaptığı titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu nakliyatı yaptığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Anamur Sanayi Sitesi'ne giren aracı durduran Norkotim görevlileri araç içinde yaptıkları aramada 4 kilo esrara el koydular. Alınan bilgilere göre, Narkotim ekipleri, Malaklardan, Anamur istikametine gitmekte olan ve uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştıkları araç sürücüsü R.F (35) yönetimindeki araç takip edilmeye başladı. Takip edildiğini anlayan sürücü polislerin dur ihtarına uymayarak hızlanarak kaçtı, Çeltikçi Ortaokulu kavşağından Anamur Sanayi Sitesine dönen aracı ısrarla takip eden ekipler, sanayi sitesi içerisinde sürücüyü gözaltına aldılar. Araçta yapılan aramalarda, 4 Kg Kubar Esrar ele geçirildi. Gerçekleşen Operasyonla gözaltına alınan araç sürücüsü R. F. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.