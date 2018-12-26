Engelsiz sinema ve aktivite merkezi ilk gösterimi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde oluşturulan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi'nin ilk aktivitesi olarak Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri için "Kuzu Shaun" isimli film gösterimi yapıldı. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Safi Uslu, Süleyman Koçanoğlu ile Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç danışmanlığında proje kapsamında yürütülen etkinliğe Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencileri katılım gösterdi. Salonda gösterilen "Shaun The Sheep" (Kuzu Shaun) filmini ilgiyle takip eden öğrencilere, film arasında patlamış mısır ve içecek servisi yapıldı. Eğlenceli bir gün geçiren öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.