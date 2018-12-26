Gaziantep kurtuluşunu kutladı

BUGÜN NELER OLDU

düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü çeşitli törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve gazilik madalyasının Türk Bayrağı'na toka edilmesiyle başlayan törenler çeşitli kurum ve kuruluşların yaptıkları etkinliklerle devam etti. Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin anıta çelenk bıraktı. Vali Gül ve beraberindekilerin gazilik madalyasının Türk Bayrağı'na toka etmesinin ardından protokol mensupları Şehitler Abidesi'ne giderek dua etti. Aşırı yağış altında gerçekleşen törene çok sayıda vatandaş da katıldı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü bir hafta boyunca çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği panel, konferans, konser ve yarışmalarla sürüyor. 25 Aralık 1921 yılında kenti işgal eden Fransız güçlerine karşı yokluk içinde aylarca mücadele eden Antep halkının verdiği çetin direniş Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşlemiş, savunmada 6137 evladını şehit veren kente Atatürk'ün teklifiyle Gazi unvanı verilmişti.