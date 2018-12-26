Gaziantep’te asırlık gazete yeniden yayınlandı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Gaziantep'te 100 yıl önce yayınlanan Ayntâb Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısını tekrar bastırdı. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Milli mücadele tarihimizin bayrak şehirlerinden olan Antep'in gazilik sürecinde yaşadığı hadiseler açısından çok kıymetli bilgiler veren ve milli mücadelenin tarafı olan Ayntâb Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısının yüz yıl sonra 20 Aralık 2018 tarihinde gündeme gelmesinin mutluluğu yaşıyoruz" dedi. Osmanlıca olan gazeteyi hem orijinal dilinde hem de günümüz Türkçe çevirisiyle okuyucuların takdirine sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Fadıloğlu, "Osmanlıcaya ilgi duyanlar da göz önüne alınarak metnin orijinal hali ile günümüz Türkçesine çevrilmiş kısmı bir arada verilerek daha fazla okuyucu kitlesinin yararlanması hedeflendi. Gaziantep'in kültür başkenti yolunda ilerlemesi noktasında eldeki bilgilerin gün yüzüne çıkarılması ve bu noktada katkı sağlanmasının sağlayacağı fayda tarif edilemez" diye konuştu. 20 Aralık 1918 (26 Kânunuevvel HATAY'IN İskenderun ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi biriktirdikleri harçlıklarla ve topladıkları yardımlarla 3 yıldır soğukta aç kalan köpekleri besliyor. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerinin imdadına üniversite öğrencileri yetişti. İskenderun'da üniversitede okuyan bir grup öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları, gönüllü hayvanseverlerin de desteğiyle topladıkları mamalarla sokakta yaşayan köpeklerin imdadına yetişiyor. Bu gençleri bir araya getiren ise 3 yıldır bireysel olarak sokak hayvanlarına yardım eden Asude Tüç isimli üniversite öğrencisi. İskenderun'da 3 yıldan buna sürdürdüğü yardım gönüllülüğünü Tarsus Üniversitesini kazanıp oraya gitmesiyle de bırakmayan Tüç, hafta sonları İskenderun'a gelerek sosyal medyada bir araya geldikleri gönüllü hayvanseverler ile birlikte köpekleri besliyorlar. Gaziantep'te asırlık gazeteGaziantep'te 100 yıl önce yayımlanan Ayntab Haberleri Gazetesi'nin ilk sayısı yeniden bastırıldı. Gazete hem orijinal hali hem de günümüz Türkçesiyle yayınlandı 1334) tarihinde yayın hayatına başlayan Ayntâb Haberleri Gazetesi; haftada üç gün olarak salı, perşembe ve cumartesi günleri çıkmaktaydı. 22x34 boyutlarında ve iki sayfadan oluşan gazetenin imtiyaz sahibi ve başyazarı Kethüdazâde Hüseyin Cemil (Göğüş). 'Ayntâb Türklüğün Bir Kalesidir' sloganıyla çıkan gazetenin bir sayısının fiyatı 20 para iken, bir yıllık abone bedeli ise 5 mecidiyeydi.