Gazişehir 2019’a kampta girecek

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por Toto 1. Lig'in ilk yarısında 17 maçlık maratonu 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 31 puanda 3. sırada kapatan Gazişehir Gaziantep ikinci devreye odaklandı. Sezonun ikinci yarısı için 29 Aralık'ta Antalya Belek'te toplanacak kırmızı-siyahlı takım 12 Ocak 2019 tarihine kadar çalışmalarını bu kentte sürdürecek.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak, transferi de en kısa sürede tamamlamak istediklerini söylerken ligin ilk yarısını hedefledikleri noktada tamamladıklarını belirtti. Altıparmak üstüne çıkabilecek fırsatları yakaladıklarını ancak ligin 15 ve 16. haftalarında yaşanan mağlubiyetler nedeniyle fırsatı değerlendiremediklerini söyledi. KULÜPLERİYLE SORUNLARINI ÇÖZMESİNİ BEKLEDİĞİMİZ İSİMLER VAR
ALTIPARMAK, artık ikinci yarının planlamalarını yaptıklarını dile getirerek, "Her zaman söylediğim gibi lig aslında ikinci yarı başlayacak. Devre arası yapacağımız bazı takviyeler ve çalışmalarla ikinci yarı için güç depolayacağız. İkinci yarıya kim hazır şekilde başlarsa başarı ipini göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da ikinci yarıya hazır olan takımlardan biri olmak istiyoruz" dedi. Ara transfer dönemine yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Altıparmak, "Yurt içi ve yurt dışında istediğimiz, listemizde yer alan oyuncular var. Transferi en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Ancak bunu biraz da istediğimiz oyuncuların durumu belirleyecek. Çünkü kulübüyle sorunlarını çözmesini beklediğimiz isimler var, yurt dışında olup henüz ligi tamamlamamış oyuncular var"
diye konuştu.