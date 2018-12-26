Gazişehir 2019’a kampta girecek

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in ilk yarısında 17 maçlık maratonu 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 31 puanda 3. sırada kapatan Gazişehir Gaziantep ikinci devreye odaklandı.Teknik direktör Mehmet Altıparmak, transferi de en kısa sürede tamamlamak istediklerini söylerken ligin ilk yarısını hedefledikleri noktada tamamladıklarını belirtti. Altıparmak üstüne çıkabilecek fırsatları yakaladıklarını ancak ligin 15 ve 16. haftalarında yaşanan mağlubiyetler nedeniyle fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.ALTIPARMAK, artık ikinci yarının planlamalarını yaptıklarını dile getirerek, "Her zaman söylediğim gibi lig aslında ikinci yarı başlayacak. Devre arası yapacağımız bazı takviyeler ve çalışmalarla ikinci yarı için güç depolayacağız. İkinci yarıya kim hazır şekilde başlarsa başarı ipini göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da ikinci yarıya hazır olan takımlardan biri olmak istiyoruz" dedi. Ara transfer dönemine yönelik çalışmalara başladıklarını anlatan Altıparmak,diye konuştu.