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Kadın hokeyciler şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Kadın hokeyciler şampiyon oldu
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü Spor namağlup unvanla Türkiye Şampiyonu oldu. Süper lig boyunca bütün rakipleri farklı skorla yenen ekip, 75 golle ligi 38 puanla tamamladı. Kupa töreninde Türkiye Süper Lig şampiyonluk kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Antrenör Yusuf Kasım, elde edilen sonucun büyük özverilerle yürütülen çalışmalar sonucu olduğunu, takımın 2018 yılında Şampiyon Kulüpler Avrupa Açık Alan Şampiyonasında şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Ekibime ve takım arkadaşlarıma güveniyordum. Başaracağız dedik başardık. Sporcularımı kutluyorum Avrupa kupasını da Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz" dedi.
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Kadın hokeyciler şampiyon oldu
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