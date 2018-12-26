Melih ABİ: Yüksekören Köyü yolu maalesef böyle

BUGÜN NELER OLDU

Burası Aladağ'ın Yüksekören Köyü.Görüntüleri Ali Şahin çekip bize gönderdi.Yol, yol olmaktan çıkmış.Oyuk oyuk olmuş.Bu yoldan ne ambulans gidebilir ne de itfaiye aracı… Belediye ne yapıyor?Bu çukurlar insanlara bile engel!Yürümek zor, araçla gitmek daha da zor.Yaklaşık 6 kilometrelik yol hep böyle.Çözün su sorunu kardeşim.İnsanları böyle çağ dışı bir görüntüye mahkum etmeyin.Yağmur suyunu da yoldan alın ki tekrar aynı hale gelmesin.de bozuk yol sıkıntısı var.İnsanları burnundan solutan.Yollar köstebek yuvasına dönmüş.M1 Real tarafından Yeşiloba TOKİ'ye giden yol.Her gün yüzlerce araç bu yolu kullanıyor.Sürücüler çukurlardan kaça kaça bir hal olmuş.İnsanlara bu eziyeti reva görmeyin.Bak önümüzde seçim var.Millet sandığa gidecek… Hesabını sorar size.Benden hatırlatması…