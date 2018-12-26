Milli mücadele şehitleri anıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu İlkokulunda Milli Mücadele ve Şehitler Haftası münasebeti ile anma töreni düzenlendi. Özgürlüğün öneminin vurgulandığı konuşmalarda, varoluş ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında en büyük payın hayatlarını bu uğurda veren aziz şehitlerin olduğu ve mücadelenin öneminin yeni yetişen nesillere öğretilmesi gerektiğinin altı çizildi. Öğrenciler şiirler ile marşlar seslendirerek milli mücadele yıllarında vatan uğruna hayatını feda eden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andılar. Yaşanan acı olaylardan dersler çıkararak gelecekte özgür ve barış içinde yaşamanın öne çıkarıldığı anma programında, geçmişin çok iyi bilinmesi gerektiği, mücadelenin öneminin gelecek nesillere iyi bir şekilde anlatılması gerektiği, vatanına ve bayrağına bağlı bir nesil olarak yetiştirerek, milletçe bu topraklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.