Mutlu kafenin renkli çocukları

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Mutlu Kafe'nin down sendromlu çalışanları, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla askeri ve yöresel kıyafetler giyerek, müşterilere sıcak bir ortam sundular. Mutlu Kafe'de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kafede çalışan down sendromlu 8 gencin askeri ve yöresel kıyafetle sunum yaptığı kafede, kente özgü türküler seslendirildi.Down sendromlu gençlerin işaret diliyle İstiklal Marşı okuduğu kafede, müşteriler de ayağa kalkarak onlara eşlik etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Mutlu Kafe'de yine mutlu bir gün geçirildiğini söyledi. Kafede çalışan down sendromlu gençlerin sosyalleşerek hayata katıldıklarını ifade eden Çelebi, "Vatandaşlarımız, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla sıcak bir ortamda vakit geçirdiler" dedi.Çelebi, "Bu kafe, down sendromlu gençlerimize, çocuklarımıza fırsat verilirse neleri başarabileceklerinin en güzel örneği. Hem onlar mutlu bir gün geçirdiler hem de müşterilere özel bir gün yaşattılar. Ayrıca gençlerimiz, giydikleri kıyafetle, bugüne ışık tutan atalarına minnetlerini sundular" diye konuştu. Müşterilerden Eda Şimşek, bu kafeye gelince çok keyif aldığını belirterek, "Burada çalışan çocukların sıcaklıkları, onların verdiği huzur inanılmaz güzel. Askeri ve yöresel kıyafetler giyerek her biri çok tatlı olmuş" dedi.