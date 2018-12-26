NASA’dan SANKO’ya ödül

BUGÜN NELER OLDU

Okulları NASA-JPL Invention Challenge 15. Buluş Şenliği'nde "En Hafif Tasarım" ödülünü kazandı. JPL-NASA INVENTION CHALLANGE; JPLNASA mühendislerinin 1998'den beri ABD'de her yıl kendi arasında eğlence amaçlı düzenlediği "Invention Challenge" yarışması esas alınarak aynı format ve içerikte ABD dışında sadece Türkiye'de düzenleniyor. İstanbul Okan Üniversitesi'nde düzenlenen ve buluşların bir şenlik ortamında yarıştığı etkinlikte, SANKO Okulları öğrencilerinden Ayşe Karaca ve Ali Eray İnal, Mekatronik öğretmeni Yunus Emre Erkan ve Laborant İbrahim Kılıç danışmanlığında hazırladıkları projeleriyle "En Hafif Tasarım" ödülünün sahibi oldu.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin ödül ile dönmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.