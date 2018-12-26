Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Otomobil sulama kanalına düştü

Otomobil sulama kanalına düştü

Giriş Tarihi: 26.12.2018
Otomobil sulama kanalına düştü
OSMANIYE'DE sulama kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Orhaniye köyünde Adem Balaban'ın kullandığı 34 ADF 494 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralanan sürücü ile birlikte eşi Cennet Çetin Balaban ve kızı Melek Seda Balaban'ı araçtan çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cennet Çetin Balaban'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil sulama kanalına düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN