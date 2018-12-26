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Patates işçisi iki kadın toprağa verildi

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Patates işçisi iki kadın toprağa verildi
NİĞDE'NİN Merkeze bağlı Gölcük Kasabasında meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden iki bayan işçi kılınan cenaze namazının ardında toprağa verildiler. Kiledere kasabasından aldığı patates işçilerini gölcük kasabasına getiren minibüsün gizli buzlanma nedeniyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar (40) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 16 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden kadın işçiler için Kiledere kasabasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kadın işçiler Kasaba mezarlığında toprağa verildi.
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Patates işçisi iki kadın toprağa verildi
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