Suriyeli genç son anda kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenip bayılan ve vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Fuvaz Haşim (19), komşuları tarafından son anda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı. Yangın, önceki gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13093 Sokak'taki iki katlı müstakil evin alt katında çıktı. Sokağı saran dumanı fark eden mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında Suriyeli bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada odada bir gencin baygın bir şekilde yattığını fark eden vatandaşlar, evin kapısını kırıp, içeri girdi. Evlerinden çektikleri hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, isminin Fuvaz Haşim olduğu öğrenilen Suriyeli genci de ölmekten kurtardı.