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’ta esnafa 42 milyon 750 bin TL kredi dağıtıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Tarsus’ta esnafa 42 milyon 750 bin TL kredi dağıtıldı
TARSUS Yeni Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bektaş Aslan, bu yıl 560 esnafa toplam 42 milyon 750 bin TL kredi dağıttıklarını söyledi. Esnaflara en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Bektaş Aslan, "Yönetim olarak, personelimizle uyum içinde çalışıyoruz. Halk Bank yetkileri de bu sistemimizin en önemli parçası. Amacımız kooperatifimizi daha da büyüterek, değerli esnaflarımıza en hizmeti sunmaktır. Onların güzel günlerinde olduğu gibi, acılı günlerinde de yanlarında olmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.
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Tarsus’ta esnafa 42 milyon 750 bin TL kredi dağıtıldı
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