Tüketici haklarını korumak görevimiz

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Haklarını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rümeysa Özkale ile yönetim kurulu üyeleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Başkan Rümeysa Özkale ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretleri vesilesiyle Vali Demirtaş'a, derneğin kuruluş amacı ile gerçekleştirdikleri faaliyetler ve hazırladıkları projeler hakkında çeşitli bilgiler verdi. Tüketici haklarının korunması ve bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturmanın önemine vurgu yapan Vali Mahmut Demirtaş ise ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde başta denetim çalışmaları olmak üzere, ellerinden gelen çabayı titizlikle göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Özkale tüketici hakları konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü.