Türkiye’de sır olan gençten haber yok

BUGÜN NELER OLDU

ailesiyle yaşadığı evinden "tatile gidiyorum" diyerek çıkıp Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki gençten, 11 aydır haber alınamıyor. Oğullarını bulmak için 3. kez Türkiye'ye gelen baba Kadir Bozdoğan, oğlunun son olarak görüldüğü Mersin'de yetkililerden yardım istedi. Bozdoğan, "Geçen yıl 15 Eylül'de Avusturya'daki evinden 'Türkiye'ye tatile gideceğim' diyerek çıktıktan sonra en son Mersin'de görülen Hacı Bayram Bozdoğan'dan (21) 11 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan, aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için 3. kez Türkiye'ye geldi. Çocuklarının gitme ihmali olabileceği il ve ilçeleri gezen acılı baba, oğullarının en son görüldüğü Mersin'de de yetkililerden yardım istedi. Baba Kadir Bozdoğan, yaklaşık 30 yıldır Avusturya'da yaşadıklarını söyledi. 40 yıllık evli olduğunu ve 3 oğlunun olduğunu kaydeden Bozdoğan, "En küçük oğlum Türkiye'ye gezmeye gidiyorum diye evden çıktı. Yaklaşık 1 yıl oldu evde çıkalı. 3 ay gibi bir süre zarfında oğlumla görüşüyorduk ama sonra irtibat kesildi. Türkiye geldikten sonra bir müddet akrabaları ziyaret ettikten sonra Mersin Kızkalesi beldesine geliyor. Orada bir süre durduktan sonra Mersin merkeze geliyor. En sonda burada görünüyor. 29 Ocak 2018'de de ortadan kayboluyor. O günden bugüne hiçbir yerden haber alamıyoruz, kaydını bulamıyoruz. Bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.