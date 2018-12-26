Üniversitelilerden örnek davranış

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN İskenderun ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi biriktirdikleri harçlıklarla ve topladıkları yardımlarla 3 yıldır soğukta aç kalan köpekleri besliyor. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerinin imdadına üniversite öğrencileri yetişti. İskenderun'da üniversitede okuyan bir grup öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları, gönüllü hayvanseverlerin de desteğiyle topladıkları mamalarla sokakta yaşayan köpeklerin imdadına yetişiyor. Bu gençleri bir araya getiren ise 3 yıldır bireysel olarak sokak hayvanlarına yardım eden Asude Tüç isimli üniversite öğrencisi. İskenderun'da 3 yıldan buna sürdürdüğü yardım gönüllülüğünü Tarsus Üniversitesini kazanıp oraya gitmesiyle de bırakmayan Tüç, hafta sonları İskenderun'a gelerek sosyal medyada bir araya geldikleri gönüllü hayvanseverler ile birlikte köpekleri besliyorlar.