Varşova ile işbirliği sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve beraberindeki heyet Erasmus+ haraketliliği kapsamında Varşova'da görüşmelerde buluştu. Warsav Üniversity Of Life Scıences-SGGW'yı ziyaret eden Çukurova Üniversitesi heyeti önemli işbirliği görüşmeleri yaparak Varşova Üniversitesi'nde Erasmus kapsamında öğrenim gören Çukurovalı öğrencilerle bir araya geldi. Varşova Üniversitesi-SGGW'nin daveti üzerine Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Dış İşleri Birimi Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Erten'den oluşan Çukurova Üniversitesi heyeti, Erasmus+ çerçevesinde uzun süredir işbirliği içerisinde bulunulan Varşova Life Sciences Üniversitesi'ne resmî ziyarette bulundu. Polonya'nın ilk 5 üniversitesi içerisinde yer alan Warsav Üniversity Of Life Scıences-SGGW'yı ziyaret eden heyeti, Rektör Prof. Dr. Wieslaw Bielawski ve Dış İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Michal Zasada ile görüşerek iki üniversite arasında belirli alanlarda çift diploma, staj hareketliliği ve öğrenci değişimini içeren daha geniş bir işbirliğinin yapılması konularında prensip kararına vardı. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Heyeti, Gıda Bilimleri Fakültesi Gıda Güvenliği ve Tüketimi Fakültesi Dekanı, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve bölüm başkanlarıyla resmî görüşmeler yaparak öğretim üyesi değişimi, öğrenci değişimi ve çift diploma konularını detaylı bir şekilde ele aldı.