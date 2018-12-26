Vatandaşın yüzü gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 2 bin 20 TL olması yüzleri güldürdü. Yüzde 26,5 oranında asgari ücrete yapılan zammın şokunu yaşayan işçiler, "Bu kadar beklemiyorduk. Bizim için büyük sürpriz oldu. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Yeni yıla huzurlu ve mutlu gireceğiz" dediler.Pastanede asgari ücretle çalışan 3 çocuk babası Şeyhmus Erkek, yeni asgari ücreti 'Süper oldu " diyerek sevincini gösterdi. Erkek, "Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar artış gerçekten beklemiyordum. Yüzde 26,5 zam harika oldu" dedi.Günlerdir asgari ücretin kaç lira olacağını düşünüyordum. Aklımdan geçen rakam ile verilen rakam arasında çok fark var. Gerçekten çok iyi zam yapıldı. Çocuklarımla birlikte yeni yıla mutlu ve huzurlu gireceğim için çok sevinçliyim.Ben bin 850 ya da bin 900 lira olarak düşünüyordum. 2 bin 20 TL'yi duyunca adeta şok oldum. Önce inanamadım. Gerçekten son yıllarda yapılan en iyi zam oldu. Bir açığımızı kapatacağız. Bizi düşünenlere çok teşekkür ediyorum.Gerçekten çok iyi oldu. Hiç beklemediğim bir rakamdı. Bu zammı bize layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Beklentilerimizi karşılayacak.Yapılan bu zamla rahat nefes alacağız. Yüzümüzü güldürdü. Duyunca çok sevindim. Beklediğimin üstünde zam yapıldı. Bize yüzde 26,5 zammı veren herkese teşekkür ediyorum.