Zabıtadan tabela operasyonu

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zabıta ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar kaldırılarak, iş yeri sahipleri uyarıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekiplerince Türkçe'nin Korunması Kanununa istinaden, kent genelinde iş yerlerindeki Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabela, poster ve afişleri söktü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi ile Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi civarında denetimler yapan zabıta ekipleri, standartlar gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı. Zabıta ekiplerince yapılan operasyon sırasında iş yeri sahipleri, bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da gerçekleştirilen operasyona destek verdi.