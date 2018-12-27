Cansu Sarı’nın hedefi büyük

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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Meslek Yüksekokulu öğrencisi, milli sporcu Cansu Sarı, Muay Thai'de dünya şampiyonluğunu hedefliyor.2016 yılında Türkiye şampiyonu olan Sarı, aynı yıl Tayland'ta yapılan dünya şampiyonasında mücadele etti ve dünya ikincisi oldu. Cansu Sarı, bu yıl da 2018 EMF Cup Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.Erdemli Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık eğitimine devam eden Sarı, sportif anlamda başarılarını sürdürmeyi istediğini belirterek,dedi.