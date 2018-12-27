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’nın hedefi büyük

Üniversitede Bankacılık ve Sigortacılık eğitimi gören , sporunda milli formayla kazandığı başarılarında çıtayı dünya şampiyonluğu olarak en tepeye koydu

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Cansu Sarı’nın hedefi büyük
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Erdemli Meslek Yüksekokulu öğrencisi, milli sporcu Cansu Sarı, Muay Thai'de dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Erdemli Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Cansu Sarı, Muay Thai'de milli formayla önemli başarılara imza atıyor. 2016 yılında Türkiye şampiyonu olan Sarı, aynı yıl Tayland'ta yapılan dünya şampiyonasında mücadele etti ve dünya ikincisi oldu. Cansu Sarı, bu yıl da 2018 EMF Cup Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

SPOR VE ÜNİVERSİTE BİR ARADA
Erdemli Meslek Yüksekokulu'nda bankacılık eğitimine devam eden Sarı, sportif anlamda başarılarını sürdürmeyi istediğini belirterek, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Önümüzdeki dönemde üniversitem adına da müsabakalara katılıp yeni başarılara imza atmak istiyorum. Ayrıca bizlere her konuda destek sunan Meslek Yüksekokul Müdürümüz Prof. Dr. İlhan Dağadur başta olmak üzere tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
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Cansu Sarı’nın hedefi büyük
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