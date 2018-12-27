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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kanala uçtu

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kanala uçtu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Edinilen bilgiye göre, Nihat Elçi (35) yönetimindeki 31 AG 985 plakalı otomobil, Kırkhan ilçesi ile Kumlu beldesi arasında sulama kanalına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Elçi'nin cesedi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kanala uçtu
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