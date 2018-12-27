‘İkinci yarı güzel olacak’

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, SABAH
'ı ziyaret etti. Ligin ikinci yarısında gerekli hamleleri yapıp başarıyı yakalayacaklarını belirten Başkan Sancak, "Adana Demirspor mazisi başarılarla dolu köklü bir kulüptür"
dedi. Başkan Sancak, yöneticiler Savaş Çokduygulu, Remzi Kar, Tekin Taylancı ile birlikte geldiği ziyarette SABAH
Gazetesi Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALIYIZ
BAŞKAN Sancak, "Adana Demirspor'u diğer kulüplerden ayıran en belirgin özelliği mücadele azmi ve inatçı yapısıdır. Birlik, beraberlik ortamı mevcut olduğunda neler yapabileceğimizin örnekleri kulübümüzün tarihçesine işlenmiş durumdadır
. Biz bu bayrak yarışında, kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın saygın davranışlarıyla da tüm Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz
" dedi. VURAL KİMİ İSTİYORSA ALACAĞIZ
Mavi-Lacıvertli camianın yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu, taraftarı ile bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Sancak, "Birliktelik duygumuzdan güç alarak hedeflerimize ulaşmak için azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'ın isteği doğrultusunda gerekli hamleleri yapacağız. Adana Demirspor, Süper Lig'e yakışan bir takım. Muhteşem taraftarımız ile bunu başaracağız"
ifadelerini kullandı.