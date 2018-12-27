‘İkinci yarı güzel olacak’

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,'ı ziyaret etti. Ligin ikinci yarısında gerekli hamleleri yapıp başarıyı yakalayacaklarını belirten Başkan Sancak,dedi. Başkan Sancak, yöneticiler Savaş Çokduygulu, Remzi Kar, Tekin Taylancı ile birlikte geldiği ziyaretteGazetesi Bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Adana Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.BAŞKAN Sancak, "Adana Demirspor'u diğer kulüplerden ayıran en belirgin özelliği mücadele azmi ve inatçı yapısıdır.. Biz bu bayrak yarışında, kulübümüzün ruhu olan mücadele azmimizin yanı sıra birlikteliğimizle ve taraftarlarımızın saygın davranışlarıyla da" dedi.Mavi-Lacıvertli camianın yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu, taraftarı ile bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Sancak, "Birliktelik duygumuzdan güç alarak hedeflerimize ulaşmak için azimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural'ın isteği doğrultusunda gerekli hamleleri yapacağız.ifadelerini kullandı.