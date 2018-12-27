Köye dönmek için beton mikseri çaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol alan Özgür Y. (28) ve Türker K. (41) köylerine dönecek araç bulamayınca inşaat alanında gördükleri beton mikserini çaldı. Mikserle yaklaşık 500 metre gittikten sonra pişman olan 2 arkadaş, aracı yol kenarına park ederek terk etti. Beton mikseri çalarken güvenlik kamerasına yakalanan zanlılar, polis tarafından gözaltına alındı. Olay gecesi durdurdukları bir araca 30 liralık yakıt koyarak köye ulaştıklarını söyleyen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Olay Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Özgür Y. ve Türker K., alkol almaya başladı. Gece geç saatlere kadar alkol alan iki arkadaş, köylerine gidecek araç bulamadı. Kent merkezinde mahsur kalan iki arkadaş, evlerine dönmek için otostop çekmeye karar verdi ancak geç saat olunca hiçbir araç sürücüsü Özgür Y. ve Türker K.'yı otomobile almadı. Şiddetli yağan yağmurda ıslanan iki arkadaş inşaatta bulunan beton mikseri görünce kapısının açık olup olmadığına bakmaya karar verdi. Kapısı açık olan kamyonun anahtarının da kontakta olduğunu gören Özgür Y., direksiyon başına geçti ve aracı çalıştırdı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İnşaattan çıkan iki arkadaş 500 metre ilerledikten sonra yaptıkları işten pişman oldu. İki kafadar, yol kenarında park ettikleri araçtan indi.Buldukları bir araç sürücüsüne Adana'da mahsur kaldıkları anlatan Özgür Y. ve Türker K., şoförün "Yakıtımı doldurun sizi evinize bırakayım" teklifini kabul etti ve otomobile 30 liralık akaryakıt aldı. Sabah saatlerinde mikserinin çalındığın gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıları teşhis ederek yakaladı. Suç kayıtları bulunmayan zanlıları çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.