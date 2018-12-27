M1 Adana AVM’de benim gözümden sergisi

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AralıkDünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Senin İçin Derneği'nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen down sendromlu çocukların çektiği fotoğraflardan oluşan 'Benim Gözümden' fotoğraf sergisi 21-23 Aralık tarihinde M1 Adana AVM ziyaretçilerine sergilendi. Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne üye 20 engelli çocuğun çektiği fotoğraflardan oluşan "Benim Gözümden" Fotoğraf Sergisinin açılış törenine M1 Adana AVM Müdürü Yalçın Öz, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Genel Sekreter Ekrem Aslan, Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nüvit Dağtekinve sanatseverler katıldı.