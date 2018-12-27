Melih ABİ: Otoyolda kırmızı ışık yok araçlar dur kalktan ilerleyemedi

BUGÜN NELER OLDU

Yağmurda yine tıkandık! İşe geç varabildik. Yollar selden kapandı. Her yeri su bastı. Su basmayan yerlerde uzun kuyruklar oluştu. Böyle durumlarda bir kriz masası kurulmalı, Sıkıntılar anında giderilmeli… Kalabalığa girmek istemeyen sürücüler kendini otoyola attı. Orada da durum aynıydı. "100. Yıl'da otoyola girdik, Kozan Yolu'ndan çıkana kadar tam 55 dakika geçti diyor" okurumuz. Otoyol da bile dura kalka ilerledi trafik. Yazık değil mi insanlara… Dün sabah işine gitmeye çalışan herkes sinir küpü oldu. Haberiniz olsunTarsus'taotopark önemli bir sorun artık. İnsanlar araçlarını koyacak yer bulamıyorlar. Yol kenarları arabalarla doldu. Bu da soruna çare değil. Çok katlı otoparklar şart oldu. Tarsus'tan Adana ve Mersin istikametine giden caddeler var. Buralara yeni yapılan iş merkezlerine otopark şartı getirilmeli. Yalnız Vakıflara ait Abacı işhanı yapılırken buranın altına güzel ve büyük bir otopark yapılmış. Ama Demirkapı'dan Kleopatra kapısına kadar olan alanda diğer tüm apartman ve işyerlerinin altına bir otopark yapılması düşünülmemiş. Bu sorun göz ardı edilirse Tarsus'ta trafik yakında kilitlenir.