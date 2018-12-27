Milyonluk araçlar günden güne çürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deyediemin depolarında bulunan binlerce araç sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi. Sadece bir depoda 600 araba ile 2 bine yakın motosiklet bulunurken, araçların toplam piyasa değeri dudak uçuklatıyor. Mehmet Kuş, "Dışarıdan hurdalık diye tabir ettiğimiz yerde aslında servet yatıyor. Burada maddi anlamda 10 milyon liraya yakın edecek araçlar var" dedi. Mersin'de trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan araçlar yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. 4 yediemin deposundan birinde 600 araç, yaklaşık 2 bin araç sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar görenlerin yüreklerini burkuyor. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda duruyorlar.