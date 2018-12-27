Müzede yer alacak heykelleri Kıbrıs Türk halkı belirleyecek

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YakınDoğu Üniversitesi kampüsünde 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde yerler alacak olan Kıbrıs Türk toplumunda yer edinmiş isimlerin heykellerinin anket yoluyla belirleneceği bildirildi. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, anılarla hatırlanan gerek siyasî gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen ve toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerinin Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergileneceği belirtildi. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek olan heykellerin, Kıbrıs Türk Toplumuna sorular yönelterek anket çalışması sonucu belirleneceği ifade edilen açıklamada, yapılacak anket sonucunda toplumun belirlediği kişilerin heykellerinin yapılacağı kaydedildi.