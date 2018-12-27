Öğrencilerden sahil temizliği

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Mersin'in Anamur İlçesi Malaklar Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri Sibel Ehliz ile sahilde çevre temizliği yaptı. Anamur'a gelenlerin ortak yaşamı olan parkların, sahilin, cadde ve sokakların temizliğine dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken öğrenciler, "Çevremize ve doğaya karşı her bireyin duyarlı olması gerekir. Bunu söylemle değil eylemle yapmak gerekir" dediler. Öğrencileriyle birlikte Anamur sahilinde çevre temizliği yapan Sibel Ehliz de, çevre bilincinin önemine vurgu yaparak "Öğrencilerimle caretta- carettaların da yasam alanı olan, yaz mevsiminde binlerce kişinin gününü geçirdiği sahilimizin temizliğini gerçekleştirdik. Akdeniz sahillerinde yetişen ve özellikle Anamur sahillerimizde bulunan, birçok yerde koruma altına alınan kum zambaklarının bulunduğu alanlarda, bu çiçeklerin yüzeyde kalan tohumlarını kumun altına bıraktık" diye konuştu.