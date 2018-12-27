Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Adana'da Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., hayatını kaybederken, Soner D. ve Bilal K. ise yaralandı. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı polis tarafından her yerde aranıyor.Olay, Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K., evine gittikleri Abdil Ç. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tabancasını çeken Abdil Ç., ateş etti. Erhan K. olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Erhan K.'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.